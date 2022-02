Altheora (ex-mecelec) : Altheora fait marche arrière sur le rachat d'Edel Tamp et de ses pièces plastiques

(BFM Bourse) - Après un audit de due diligence, le spécialiste des matériaux composites (anciennement Mecelec) annonce "l'interruption" des discussions avec la firme savoyarde Edel Tamp.

Marche arrière toute pour Altheora, qui avait pourtant révélé avec enthousiasme en décembre 2021 l'ouverture de négociations exclusives en vue de l'acquisition d'Edel Tamp, spécialiste dans le développement et la production de pièces en injection thermoplastique grand format.

Le groupe ardéchois, connu auparavant sous le nom de Mecelec, a annoncé lundi "l'interruption" des négociations exclusives entamées fin 2021 avec Edel Tamp. "Les conclusions d'un audit contradictoire diligenté par Altheora, notamment, n'ont pas permis d'aboutir à un accord", explique la société.

Sans évoquer explicitement la possibilité d'un retour à la table des négociations, les termes choisis permettent cependant de ne pas exclure cette éventualité.

Fondée et dirigée par Yannick Edel, Edel Tamp ("techniques et applications des matières plastiques") est un spécialiste des techniques d'injection de pièces plastiques de grand format à destination de l'agriculture, du médical, du bâtiment, de la manutention, du jardinage etc. En ce sens, son activité apparaît complémentaire en tout point de celle d'Altheroa, plutôt positionné sur les pièces de petit et moyen format.

Retour à la case départ en Bourse

Originaire d'Annecy, Edel Tamp exploite également un site de production à Heyrieux dans l'Isère. Comptant 40 salariés, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 12,7 millions sur son dernier exercice, comptant exceptionnellement 15 mois du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2021. De son côté Altheora a vu son activité grimper à 32 millions d'euros en 2021.

Dans la mesure où la société contrôlée par la famille Deloche présentait l'acquisition comme une étape "en avance de phase" sur son plan stratégique "Inspirer & Mener la reconquête industrielle", Altheora indique demeurer sur les rails pour atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en 2026. Cependant, elle ne mentionne plus l'objectif intérimaire de 50 millions dès 2023.

Après l'annonce, le cours d'Altheora restait stable à 1,84 euro, correspondant précisément au cours atteint à la clôture du 16 décembre lorsqu'il avait été fait mention des discussions.

