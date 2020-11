Alten : Un broker à l'achat, le titre gagne plus de 4%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alten gagne plus de 4% à Paris alors que ce matin, Invest Securities a réitéré sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 85 à 97 euros, dans l'attente d'autres opérations de croissance externe après l'acquisition de l'ESN italienne SDG Group annoncée vendredi matin.



Le bureau d'études souligne que le rachat de cette société, qui réalise 76 millions d'euros de CA et une marge supérieure à 10%, 'concrétise une première opération de taille plus significative que ses habituelles acquisitions de complément'.



'Alten cherche à accroître la part des services IT dans son mix en raison des difficultés actuelles de l'ingénierie et le groupe a annoncé vouloir acquérir 1500 à 2200 ingénieurs d'ici la fin de l'exercice, ce qui présage d'autres opérations', rappelle l'analyste.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.