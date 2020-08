Alten : Simon Azoulay à plus de 20% des votes en AGO

(CercleFinance.com) - Simon Azoulay a déclaré avoir franchi en hausse, le 31 juillet, directement et par l'intermédiaire de SGTI qu'il contrôle, le seuil de 20% des droit de vote en AGO et détenir 14,91% du capital, 20,39% des droits de vote en AGO et 25,90% des droits de vote en AGE.



Ce franchissement de seuil résulte du remembrement d'une quotité de 500.000 actions Alten ayant fait l'objet d'une donation temporaire d'usufruit au profit de l'Ecole Normale Israélite Orientale.



