Alten : Résultat net part du Groupe de 98,0 ME

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est établi à 2 331,9 ME en baisse de 11,1% par rapport 2019. A données constantes, l'activité décroît de 12,9% (‐ 19,5% en France ; ‐ 7,9% hors de France), fortement impactée par la crise sanitaire.



Le résultat opérationnel s'élève à 119,2 ME (soit 5,1% du CA). Le résultat net part du Groupe s'établit à 98,0 ME.



' La reprise de l'activité devrait s'affermir courant 2021 ' indique le groupe.



