Alten : Résultat net part du Groupe de 207,8 ME

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Le chiffre d'affaires est en croissance de 25,4 % à 2 925,2 ME '13,7 % en France et 32,9 % à l'International). A périmètre et change constants, la croissance est de 12,9% (+ 8,4% en France et + 15,7% hors de France).



' Cette forte progression a été réalisée pour moitié environ grâce aux acquisitions, et pour moitié grâce à une croissance organique soutenue ' indique le groupe.



Le résultat opérationnel s'inscrit à 288,2 ME soit 9,9% du CA. Après prise en compte de la charge d'impôt pour 78,6 ME, le résultat net part du Groupe s'établit à 207,8 ME.



' Le début de l'année 2022 s'inscrit dans la continuité du second semestre 2021 ' indique la direction.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel