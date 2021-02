Alten : Oddo relève son conseil et son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alten a publié des résultats annuels 2020 supérieurs aux attentes. Le résultat net part du groupe s'établi à 98 ME (Consensus 87 ME, Oddo BHF : 85 ME).



' Alten mentionne un potentiel retour à la croissance organique au 2ème semestre 2021 - en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Le groupe indique désormais que le secteur Automobile devrait 'commencer à rebondir' en 2021 au contraire de l'Aéronautique civil ' indique l'analyste.



' Suite à cette publication, nous maintenons nos prévisions de croissance organique 2021 (+1.5% organique avec un 1er semestre à -5% et un 2ème semestre à +8%) et de marge opérationnelle d'activité (8.0%) ' rajoute Oddo.



Oddo relève son objectif de cours à 105 E (contre 83 E) et relève son conseil à Surperformance (contre Neutre) ' étant donné le potentiel du titre qui a sous-performé dernièrement '.



