Alten : Oddo relève sa cible sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de surperformance sur le titre Alten, avec un objectif de cours relevé de 165 à 176 euros.



Le bureau d'analyses s'appuie les résultats jugé 'solides' d'Alten en 2022, avec une MOA de 11.1%, supérieure aux attentes (vs ODDO BHF & Css : 10.9%) et aux standards historiques du groupe, malgré un effet prix/salaires défavorable.



Oddo met en avant les perspectives de croissance 2023 solides. Le management table sur une légère détérioration de la MOA vs 2022, mais restant à un niveau supérieur à 10% (vs ODDO BHF : 10.4%).



Alten a également dévoilé son plan de développement 2023-2026 qui vise une MOA supérieure ou égale à 10% et un nombre d'ingénieurs d'environ 70 000 d'ici 2026, impliquant une croissance annuelle moyenne proche de 9%, rapporte l'analyste.



'Alten se traite actuellement à moins de 10x VE/EBIT fwd 12 mois, ce qui représente une opportunité', conclut le broker.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.