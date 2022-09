Alten : Oddo réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur Alten, mais rabaisse son objectif de cours sur le titre de 167 à 146 euros.



Le bureau d'analyses indique que si la rentabilité des actifs (ROA) est en hausse de 52% au 1er semestre (à 208,6 ME, soit 3% au-dessus des attentes), le FCF constitue 'le point noir' de la publication, se limitant à 1,1 ME quand le broker tablait sur... 50 ME.



S'appuyant sur bonne croissance embarquée fin juin 2022, et en l'absence de coup de frein significatif dans les prochains mois, Alten estime néanmoins d'être en mesure d'afficher une croissance organique bien supérieure à 10% au second semestre.



' La fourchette de 12% à 15% évoquée lors de la publication du CA T2 en juillet dernier reste crédible', juge Oddo.



'Après prise en compte de cette performance S1 supérieure aux attentes, des perspectives S2 inchangées et des dernières acquisitions, nous relevons nos prévisions de ROA 2022 et 2023 de 5% et 6% mais nous abaissons notre FCF', conclut l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.