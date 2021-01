Alten : Le chiffre d'affaires a reculé de 12,9% en 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - En 2020, le chiffre d'affaires réalisé par Alten s'établit à 2,33 milliards d'euros, soit un recul de 11% en données publiées ou de 12,9% à taux de change constants.



En données publiées, l'activité affiche un repli de 20% dans l'Hexagone et de -4,4% à l'international, malgré la performance d'Alten sur le marché Asie-Pacifique (+28,3%).



Au 4e trimestre, le chiffre d'affaires s'établit à 567,4 ME, en recul de 17,5% en données publiées par rapport à la même période un an plus tôt (-17,4% à change constants).



Alten précise que les secteurs de l'Automobile et de l'Aéronautique Civil ont été particulièrement touchés par la crise. A l'inverse, le Ferroviaire/Naval, les Sciences de la Vie et l'Energie (hors Oil & Gas) affichent des croissances à deux chiffres.





