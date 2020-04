Alten : Invest Securities relève son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities relève son opinion de 'neutre' à 'achat' sur Alten, malgré son objectif de cours abaissé de 120 à 83 euros dans le sillage d'une révision en forte baisse de ses estimations de BNA pour le groupe.



Si le secteur de l'ingénierie est très affecté par la crise sanitaire, le bureau d'études souligne que le titre a reculé de 42% depuis le 31 décembre et que le groupe lui a donné de la visibilité sur son activité à court terme.



'Nous voyons une opportunité claire d'acheter une société de qualité, qui est certes violemment bousculée (BNA 2020-22 révisés de -63%/-34%/-28%) mais qui passera cette crise et pourrait même en sortir renforcée', juge l'analyste.



