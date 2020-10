Alten : Invest Securities relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities a identifié une opportunité de rentrer sur le titre Alten, à la veille de la publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre.



' Au-delà de la baisse récente du titre (-7,4% sur les 2 dernières semaines), nous pensons que la publication a de bonnes chances de surprendre favorablement du fait de l'habituelle prudence du management et de l'amélioration de la visibilité au sein du secteur ' indique le bureau d'analyses.



' Le consensus pourrait relever ses attentes, en cas de bonne surprise mais également en cas d'annonce d'acquisitions et/ou de commentaires sur l'impact de la prolongation du dispositif de chômage partiel en France ' rajoute Invest Securities.



L'analyste réitère sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours relevé à 92E contre 89E.



