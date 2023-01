Alten : Invest Securities rehausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa note neutre sur le titre Alten, tout en relevant son objectif de cours de 126 à 144 euros.



L'analyste estime que le titre a réalisé 'une performance de haute volée au T4 et tient un message rassurant quant aux perspectives court terme en ne constatant pas de signe de ralentissement'.



Néanmoins, Invest estime que 2023 ne devrait pas être aussi exceptionnelle que 2022 en raison de différents facteurs (jours facturés, hausse des salaires, cession de l'activité Agile), et surtout le groupe est loin d'être immunisé face au ralentissement macro.



'Si nous reconnaissons le statut de best-in-class du secteur, les conditions de marché actuelles n'incitent pas à être à l'achat', conclut le bureau d'analyses.



