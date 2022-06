Alten : Invest Securities réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'neutre' sur Alten, avec un objectif de cours réduit de 132 à 112 euros pour refléter la hausse du WACC, ajoutant qu'il 'attendra fin juillet (ou fin septembre) pour abaisser ses attentes'.



'Si la sous-performance récente (-14 points en trois mois) pourrait interroger quant à l'intérêt de revenir sur le titre, cela nous semble extrêmement prématuré', juge l'analyste, pointant que 'le métier de SICT est l'un des plus cycliques de l'univers de la Tech'.



'Si le deuxième trimestre 2022 a toutes les chances d'être excellent, le retournement lié à la dégradation du cycle macro pourrait être brutal, surtout qu'il n'est pas anticipé dans nos attentes et celles du consensus', prévient-il.



