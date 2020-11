Alten : Invest Securities n'est plus à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities abaisse sa recommandation sur Alten de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ajusté de 97 à 95 euros, jugeant le titre 'bien valorisé' après un beau parcours depuis son passage à l'achat en avril (+41% en absolu et +19 points en relatif).



'Une révision détaillée de nos estimations 2021 nous a même conduits à être plus prudents, l'exercice risquant à notre sens de demeurer en décroissance organique du fait d'un premier trimestre qui sera vraisemblablement très difficile', prévient l'analyste.



Invest Securities anticipe pour ce premier trimestre 2021 une baisse de 20% en données comparables, 'en raison de la décroissance embarquée et d'un effet de base qui sera très exigeant puisque le groupe était encore en croissance au premier trimestre 2020'.



