Alten : Invest Securities ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que le 3ème trimestre 2020 restera comme le point bas en termes de décroissance organique pour Alten.



' Cependant l'amélioration est très limitée au T4 (-17,4% vs -19,4% au T3) et inférieure aux attentes du consensus. Si le groupe accélère sa politique d'acquisitions avec 4 nouvelles sociétés achetées sur la fin de l'exercice (en plus de SDG Group déjà annoncée), ses performances resteront très difficiles à minima sur le S1 2021, ce qui ne semble pas être intégré par le consensus ' indique Invest Securities.



L'analyste reste à neutre avec un objectif de cours ajusté à 96E (contre 95E), dans l'attente d'une amélioration plus concrète de la situation dans les secteurs auto et aéro et d'une meilleure visibilité sur la rentabilité.



