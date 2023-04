Alten : Invest Securities ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa note 'neutre' sur le titre Alten, avec un objectif de cours légèrement réduit, de 148 à 146 euros.



Alors que la société a présenté en CA en hausse de 14,4% au 1er trimestre, le CFO a précisé que la croissance organique devrait dépasser +10% en 2023.



Cette donnée incite l'analyste à relever ses attentes (+1,6% au niveau des BNA 2023-25e). Invest précise d'ailleurs que la qualité d'Alten n'est plus à démontrer et que les conditions de marché restent bien orientées, 'en particulier dans les secteurs Auto, Aéronautique et Défense'.



'En revanche, le M&A ne devrait pas être un soutien à court terme, la concurrence féroce des fonds de PE réduisant les opportunités et limitant Alten à des acquisitions de petite taille (