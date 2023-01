Alten : En vert après ses résultats, un broker en soutien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alten progresse de plus de 2% à Paris, alors que ce matin, Oddo annonçait maintenir sa note de ' surperformance ' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 150 à 165 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que Alten a publié vendredi après Bourse un CA T4 de 1 000 ME, légèrement au-dessus des attentes (vs ODDO BHF : 996 ME ; Css : 965 ME). La croissance organique ressort à 14.9%, globalement en ligne avec les attentes (vs ODDO BHF: 13.9% y/y org.; Css: 15.4% y/y org.).



' Il s'agit d'une bonne publication, avec une croissance solide au T4 mais surtout une marge légèrement supérieure aux attentes, et un FCF qui devrait être bon. De plus, le ton est rassurant pour le début d'année 2023 et le groupe semble être en mesure de réaliser une croissance bien supérieure au niveau de 7% attendu par le Consensus, alors que l'érosion de la marge opérationnelle est déjà attendue ', réagit Oddo.



