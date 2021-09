Alten : En léger recul après ses semestriels

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Alten perd près de 1% au lendemain de la publication d'un résultat net part du groupe de 89,3 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, avec une marge opérationnelle d'activité de 9,8%.



Le chiffre d'affaires semestriel s'est établi à un peu moins de 1,4 milliard d'euros, en hausse de 12,5% par rapport à juin 2020, mais à données constantes, son activité ne s'est accrue que de 3,4% (‐0,1% en France et 5,7% hors de France).



'Le retour de la croissance organique s'est effectué plus rapidement qu'anticipé mais la pérennité et l'intensité de la reprise dépendront évidemment de l'évolution de la crise sanitaire', prévient le groupe d'ingénierie et conseil en technologies.



