Alten : En hausse, mais un analyste reste neutre

(CercleFinance.com) - Le titre Alten avance de +0,7% ce mercredi, au lendemain de résultats 2019 'satisfaisants' selon Oddo BHF (neutre sur la valeur), bien que le résultat net 'pâtit d'éléments non-récurrents'.



'Cette publication plutôt satisfaisante à première vue, avec un EBIT en ligne et un excellent FCF, est obscurcie par des éléments non récurrents et non anticipés qui reflètent vraisemblablement quelques difficultés sur la croissance externe à l'international', explique Oddo BHF.



L'analyste confirme au passage son objectif de cours de 115 euros, pour un potentiel limité, de l'ordre de +3%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ALTEN en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok