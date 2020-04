Alten : Délaissé après son point d'activité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alten lâche près de 5% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 690,1 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en croissance de 7,3% (+4% en organique), 'fortement pénalisé au mois de mars par le début de la crise sanitaire' selon le groupe.



Avant un possible rebond au second semestre, et au mieux des informations dont il dispose à ce jour, il prévient estime que son activité pourrait fléchir d'environ 9% au premier semestre 2020 par rapport à la même période 2019 (à périmètre constant).



'Nous voyons une opportunité claire d'acheter une société de qualité, qui est certes violemment bousculée mais qui passera cette crise et pourrait même en sortir renforcée', tempère Invest Securities, qui passe à 'achat' malgré une cible abaissée à 83 euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ALTEN en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok