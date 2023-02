Alten : Degroof Petercam revient à 'accumuler'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Degroof Petercam a annoncé jeudi avoir ajusté sa recommandation sur le titre Alten, ramenée de 'achat' à 'accumuler', avec un objectif de cours maintenu à 149 euros.



Dans une note diffusée dans la matinée, la maison d'investissement belge salue les 'excellents' résultats de quatrième trimestre publiés par le groupe de conseil en technologies, tout en précisant que que cette publication s'inscrit en ligne avec ses attentes.



'La demande ne semble toujours pas vouloir ralentir', souligne la société de Bourse, qui évoque une revalorisation 'justifiée' du cours de l'action, tout en estimant que son potentiel haussier est désormais limité.



