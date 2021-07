Alten : Croissance de 12,5 % de l'activité au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe a renoué avec la croissance dès le premier semestre 2021. L'activité progresse de 12,5 % à 1 395,2 ME : +2,9% en France et +18,8% à l'International. A périmètre et change constants, l'activité du semestre progresse de 3,4% : ‐ 0,1% en France et 5,7% hors de France.



La reprise de l'activité a été plus forte qu'anticipé au deuxième trimestre. Elle s'établit à 29,8% : +24,9% en France et +32,6% à l'International.



' Tous les secteurs d'activité sont en forte croissance organique sur le second trimestre 2021 ' indique le groupe.



' Sur l'ensemble du semestre, la plupart des secteurs d'activité sont en croissance, de plus de 10% pour certains (Ferroviaire, Naval, les Sciences de la Vie, ...). Seuls l'Automobile et l'Aéronautique Civil restent en recul par rapport à l'avant Covid (Q1 2020), même s'ils progressent par rapport au deuxième semestre 2020 ' rajoute la direction.



