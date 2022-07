Alten : Berenberg réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a abaissé vendredi son objectif de cours sur Alten, qu'il ramène de 175 à 168 euros, tout en maintenant son conseil d'achat sur le titre suite au solide point d'activité publié cette semaine.



Dans sa note, l'intermédiaire financier souligne que le groupe d'ingénierie et de services technologiques a confirmé qu'il était bien parti pour atteindre une croissance organique de 12% à 15% au second semestre.



Mais l'analyste fait valoir que les perspectives de la société au-delà de l'exercice en cours sont moins évidentes, ce qui le conduit à anticiper des taux de croissance de 8% pour 2023, puis de 7.5% en 2024 et de 6.5% e, 2025.



'Globalement, nous estimons que nos prévisions en matière de résultats à court et moyen termes sont plutôt prudentes, ce qui laisse la place à de bonnes surprise de la part de la direction', précise-t-il dans son étude.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.