Alten : Acquisition du groupe Methods au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Alten annonce l'acquisition du groupe Methods au Royaume-Uni. Le groupe renforce ainsi son positionnement sur le marché du Digital et des IT Services.



Le groupe Methods est le premier partenaire indépendant de transformation digitale pour les services publics au Royaume-Uni.



Methods fournit des services informatiques à plusieurs ministères du gouvernement central et au secteur public.



Avec 2 000 collaborateurs sur l'ensemble du territoire britannique à la suite de cette acquisition, Alten complète son portefeuille d'offres dans le domaine de l'IT.



