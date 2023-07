Alstom : Les commandes d'Alstom baissent moins fortement que redouté au premier trimestre

(BFM Bourse) - L'équipementier ferroviaire a vu ses prises de commandes baisser de près de 29% en données comparables au premier trimestre de son exercice fiscal clos en mars prochain. Mais les analystes attendaient un chiffre plus bas.

Une légère anxiété avait gagné le marché avant la publication d'Alstom de ce mardi. Certains analystes redoutaient, en effet, que l'équipementier ferroviaire enregistre des commandes inférieures à 3 milliards d'euros pour le premier trimestre de son exercice 2023-2024 qui sera clos en mars prochain.

Au final, les prises de commandes ont certes fondu, mais elles dépassent nettement les 3 milliards d'euros et tutoient même les 4 milliards d'euros. Sur la période allant d'avril à fin juin, elles se sont inscrites à 3,9 milliards d'euros, soit au-dessus du consensus de 3 milliards d'euros, cité par Invest Securities.

Alstom a été pénalisé par une base de comparaison défavorable, car le groupe avait enregistré au premier trimestre de l'exercice 2022-2023 un très important contrat en Allemagne de près de 2,5 milliards d'euros.

Un chiffre d'affaires en nette croissance

Les prises de commandes ont ainsi fondu de 30,8% en données publiées et de 28,9% en données comparables.

Le chiffre d'affaires, lui, a atteint 4,18 milliards d'euros, en croissance de 4,3% en données publiées et de 7,6% en données comparables. La société a été portée par l'activité de signalisation ferroviaire qui a affiché une croissance de 13%, alors que le matériel roulant a progressé de 5,5% tandis que les services ont augmenté de 5,1%.

Le ratio de prises de commandes rapporté au chiffre d'affaires, s'établit légèrement en dessous de 1 (0,93).

A l'issue de ce premier trimestre, Alstom a confirmé l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice 2023-2024, à savoir un ratio de prises de commandes sur chiffre d'affaires supérieur à 1, des ventes en croissance de plus de 5%, une marge d'exploitation ajustée de 6% environ, et une génération de flux de trésorerie libre "significativement" positive.

Un marché (un peu) rassuré

A noter que le groupe a annoncé lundi deux nouveaux contrats. Le premier avec Railpool, société de location de matériel ferroviaire roulant pour une valeur allant jusqu'à 260 millions d'euros.

Le second, encore plus important, porte sur la livraison de trains à grande capacité Coradia Stream pour le land (région) du Schleswig-Holstein, dans le Nord de l'Allemagne. Le montant atteint près de 900 millions d'euros sur la base de 40 trains et de leur maintenance pendant 30 ans.

Des succès commerciaux qui devraient inciter le marché à regarder au-delà de l'activité commerciale du premier trimestre.

Pour l'heure le marché respire un peu, rassuré par une publication moins mauvaise que redouté. L'action Alstom s'adjuge 0,9% vers 10h20 dans un marché sans direction, le CAC 40 reculant de 0,05% au même moment.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse