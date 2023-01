Alstom : La croissance s'est accélérée fin 2022 pour Alstom, en ligne avec ses objectifs

(BFM Bourse) - L'équipementier ferroviaire a publié des prises de commandes et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes au titre de son troisième trimestre. Les objectifs annuels sont confirmés.

Alstom continue de dérouler sa feuille de route. L'équipementier ferroviaire a dévoilé ce mercredi des prises de commandes et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes au titre du troisième trimestre de son exercice 2022-2023, clos en mars prochain.

Sur la période allant de septembre à décembre, le groupe a enregistré des commandes en hausse de 13% sur un an en données publiées et de 11% en variation organique, à 5,15 milliards d'euros.

"Le troisième trimestre d'Alstom a été positif. Nous avons constaté une dynamique commerciale soutenue, marquée par la levée de nouvelles options sur plusieurs contrats-cadres, notamment en Espagne, en Irlande et au Kazakhstan. Cela se produit au moment où l’activité services enregistre une performance solide, plus particulièrement au Royaume-Uni. L'environnement de marché reste positif, les clients confirmant leurs plans d'investissement dans toutes les régions", a déclaré Henri Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom, cité dans un communiqué.

Le consensus dépassé

Le chiffre d'affaires s'est pour sa part établi à 4,22 milliards d'euros, en hausse sur un an de 8% en données publiées et de 6% en variation organique, contre 5%, au premier semestre 2022-2023, toujours en données organiques.

Alstom a ainsi dépassé les prévisions des analystes qui, selon un consensus cité par Invest Securities, tablaient sur 4,6 milliards d'euros de prises de commandes ainsi que des revenus à 4,178 milliards d'euros.

Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, le directeur financier Laurent Martinez a indiqué que les tensions sur l'offre – par exemple l'approvisionnement en composants électroniques – étaient "sous contrôle", de même que l'inflation des prix des matières premières et de l'énergie. Il a également expliqué que le groupe avait débuté les discussions sur les revalorisations salariales dans 70 pays.

Objectifs confirmés

Laurent Martinez a rappelé qu'environ les deux-tiers des contrats d'Alstom bénéficiaient de clauses d'indexation pour protéger le groupe de l'inflation, pourcentage qui va croître au fur et à mesure. Le carnet de commandes et les nouveaux contrats engrangés bénéficient en effet de plus en plus souvent de ce type de clause. Le dirigeant a par ailleurs indiqué ne pas voir d'affaiblissement de la demande au niveau mondial pour les produits du groupe.

Fort de ce trimestre soutenu, Alstom a confirmé ses perspectives tant pour l'année en cours qu'à moyen terme. Pour l'exercice 202-2023, le groupe compte parvenir à un ratio "prises de commandes sur chiffre d'affaires" supérieur à 1, dégager une marge d'exploitation comprise entre 5,1% et 5,3% et générer un flux de trésorerie libre situé entre 100 millions et 300 millions d'euros.

A moyen terme, Alstom compte réaliser en moyenne une croissance du chiffre d'affaires de 5% par an, et parvenir d'ici à l'exercice 2024-2025 à une marge d'exploitation ajustée située entre 8% et 10%. Il compte également convertir 80% de son résultat net ajusté en flux de trésorerie libre à cette même échéance.

Hésitante à l'ouverture, l'action Alstom évoluait en légère hausse après cette publication supérieure aux attentes mais sans grande surprise. Vers 10h10 le titre prenait 0,9% alors que le CAC 40 était stable au même moment (-0,03%).

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse