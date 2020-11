Alstom : Comment participer à l'augmentation de capital d'Alstom

(BFM Bourse) - Le constructeur ferroviaire a donné le coup d'envoi d'une offre d'actions nouvelles proposées aux actionnaires au prix préférentiel de 29,50 euros.

Des actions Alstom à 29,50 euros l'unité, c'est-à-dire un niveau inédit en Bourse depuis mai 2017, au lieu de 42 euros à la dernière clôture. C'est le principe de l'augmentation de capital avec droits préférentiels de souscriptions (DPS) lancée lundi par le groupe.

Rappelons que cette levée de fonds, d'un montant de 2 milliards d'euros, est destinée à financer l’acquisition de Bombardier Transport. Elle intervient en complément de l'augmentation de capital réservée celle-ci à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et à Bombardier (la maison mère qui se recentre donc sur l'aviation d'affaires en cédant sa branche ferroviaire, appelée Transport), pour des montants minimum respectifs de 2,63 milliards d'euros et 500 millions d'euros. L'ensemble représente un apport de fonds d'au moins 5 milliards d'euros, tandis qu'Alstom envisage en parallèle d'emprunter 400 millions d'euros sur le marché obligataire.

L'acquisition de Bombardier Transport a été conclue en septembre sur la base d'une valeur d'entreprise de 8,4 milliards de dollars (7,15 milliards d'euros, soit une ristourne de 350 millions de dollars sur le prix précédemment envisagé.

Possibilité de revendre ses DPS

Dans le volet ouvert au public, le maintien du DPS permet aux actionnaires existants de ne pas subir de dilution en souscrivant des actions nouvelles à prix préférentiel - ou à être dédommagés de cette dilution s'ils ne souhaitent (ou ne peuvent) pas souscrire, en revendant leurs DPS. Toutes les variantes intermédiaires sont possibles, c'est-à-dire de souscrire dans une proportion moindre que sa quote-part et de revendre la part des DPS non exercés. Certains gros actionnaires, c'est la cas de Bouygues, qui détient 9,7% du capital d’Alstom, comptent ainsi procéder pour réaliser une "opération blanche" : le conglomérat a indiqué qu'il allait céder sur le marché une fraction de ses DPS de manière à financer l’exercice du solde de ses DPS exclusivement avec le produit de cette vente (à l’issue, Bouygues devrait détenir environ 8% du capital d’Alstom).

Concrètement, Alstom va augmenter de 30% le nombre de titres composant son capital en émettant 68.077.926 actions nouvelles au prix unitaire de 29,50 euros. Les actionnaires se verront attribuer un DPS pour chaque action détenue à la clôture de ce 16 novembre. Il faudra ensuite exercer 10 DPS par tranche de 3 actions nouvelles au prix préférentiel proposé.

Des DPS exerçables jusqu'au 30 novembre

Les DPS pourront être exercés à partir de mardi et jusqu'au 30 novembre inclus pour souscrire des actions à 29,50 euros. Les DPS reçus pourront être négociés sur le marché à partir de mardi également mais seulement jusqu'au 26 novembre.

À titre d'exemple, alors que le cours d'Alstom progresse de 1,55% à 42,65 euros lundi vers 12h00, on peut déterminer la valeur théorique d'un DPS à 3,03 euros. Mais le prix du droit, une fois qu'il cotera, évoluera de façon plus ou moins corrélée (en fonction de l'offre et de la demande spécifique à ces instruments) au cours de Bourse d'Alstom.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse