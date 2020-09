Alstom : Ces groupes cotés en Bourse qui devraient profiter du plan de relance

(BFM Bourse) - Parmi les entreprises appelées à tirer parti du plan de relance, trois grands secteurs se détachent: le transport, la filière hydrogène et la rénovation énergétique. Décryptage avec Aurélien Hotton, gérant senior chez Swiss Life Gestion Privée.

Le gouvernement a détaillé ce jeudi son plan de relance de l'économie. 100 milliards d'euros qui doivent permettre de "rebooter" la machine France, enrayée depuis le début de la pandémie. Un plan de relance presque entièrement tourné vers les entreprises. Certains groupes cotés devraient ainsi bénéficier de commandes supplémentaires dans les mois à venir.

Interrogé à ce propos dans l'émission BFM Bourse ce jeudi, Aurélien Hotton, gérant senior chez Swiss Life Gestion Privée, estime que trois grands secteurs en particulier vont en profiter : le transport, la filière hydrogène et enfin les spécialistes de la modération énergétique.

Ainsi, 11 milliards d'euros du plan de relance seront consacrés aux transports, dont 4,7 milliards d'euros pour la SNCF et le ferroviaire. "On parle d'aide à la SNCF, on parle de réaménagement des petites lignes… Et là évidemment, je pense que Alstom, (qui) est quand même un des gros fournisseurs mondiaux de matériels de transport et de système de signalisation, devrait tirer son épingle du jeu", prévoit Aurélien Hotton.

En regard de l'impératif de transition énergétique, cette industrie a elle aussi obtenu un soutien appuyé, et en particulier la filière hydrogène qui va recevoir 2 milliards d'euros rapidement. Le gouvernement s'est aussi engagé à mettre 5 milliards d'euros de plus sur la table d'ici 2030, soit 7 milliards d'euros au total. "On pense bien évidemment à Air Liquide, qui est un leader européen", confie Aurélien Hotton.

Enfin, l'un des grandes mesures concerne la rénovation énergétique des bâtiments. L'exécutif promet 6,7 milliards d'euros pour les bâtiments publics et les logements privés. Pour Aurélien Hotton, dans ce domaine, il existe "un leader français qui s'appelle Schneider, qui offre à ses clients des solutions pour réguler leur consommation énergétique".

Jean-Louis Dell'Oro - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ALSTOM en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok