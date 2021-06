Alstom : Va moderniser 47 tramways Citadis lyonnais

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce aujourd'hui avoir été choisi par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral)pour la modernisation à mi-vie de 47 tramways Citadis livrés entre 2001 et 2004, circulant sur les lignes T1 et T2 du réseau de l'Agglomération Lyonnaise.



Le montant total du contrat pourrait avoisiner les 42 millions d'euros si toutes les options étaient levées.



Pour ce contrat, Alstom est en groupement avec la société SCIT Equipement, qui réalisera la dépose et la repose des aménagements intérieurs et extérieurs, la rénovation et la remise en peinture des habillages et des aménagements déposés. Le premier tramway modernisé sera livré au printemps 2022.



La modernisation de ces tramways Citadis va permettre d'en allonger la durée de vie d'une dizaine d'années, soit une exploitation jusqu'en 2040.



