Alstom : Stifel initie sa couverture à 'conserver'

(CercleFinance.com) - Stifel a annoncé mardi entamer la couverture du titre Alstom avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 23 euros.



Dans une note consacrée au secteur européen des transports, le broker estime que le marché se montre aujourd'hui trop confiant sur les performances de l'équipementier ferroviaire, même si le titre se traite actuellement sur des multiples de valorisation aux plus bas depuis deux ans.



Ses prévisions à horizon 2025/2026 s'inscrivent ainsi en-dessous de 9% de celles établies par le consensus.



A en croire Stifel, les synergies provenant du rapprochement avec Bombardier vont se matérialiser tardivement, ce qui signifie que l'entreprise canadienne va encore continuer à peser pendant quelque temps sur les marges bénéficiaires du groupe.



Le courtier affiche aussi son scepticisme quant à l'objectif d'un taux de conversion du résultat net en cash-flow libre supérieur à 80%, jugeant notamment que la prévision d'une baisse des dépenses d'investissements n'est pas crédible en l'état actuel des choses.



