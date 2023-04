Alstom : Signe un contrat pour 37 locomotives de la SNCB

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom a remporté un contrat pour la conception, la fourniture et la maintenance sur 10 ans de systèmes de signalisation ETCS niveau 2 pour 37 locomotives HLD77 de la SNCB.



Le système de supervision ETCS (European Traffic Control System) augmente la vitesse, la ponctualité et le trafic des lignes en toute sécurité.



' L'ETCS niveau 2 est la solution de signalisation optimale pour les besoins de la SNCB et d'autres opérateurs ferroviaires dans le monde, notamment grâce à sa conception flexible et évolutive. Dans le cas de ce contrat, le système ETCS sera complété par les fonctionnalités nationales (TBL1+) pour circuler sur les lignes équipées de ce système ' indique le groupe.



' Avec ce nouveau contrat, Alstom équipera au total un peu plus de 800 véhicules et locomotives de l'opérateur national et renforcera la sécurité sur les rails. ' a déclaré Bernard Belvaux, Directeur général d'Alstom Benelux.



