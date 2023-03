Alstom : Signe un contrat avec l'aéroport de Newark Liberty

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom a signé un contrat avec l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey et l'aéroport international Newark Liberty pour la fourniture de services d'exploitation et de maintenance du monorail Innovia de l'aéroport, connue sous le nom d'AirTrain Newark, pour les 7 prochaines années.



Le contrat représente un montant d'environ 250 millions d'euros et comprend une option pour une année supplémentaire.



Alstom sera responsable de l'exploitation et de la répartition des trains en continu, de la maintenance du parc de véhicules, des portes des gares, des voies de guidage, du système de distribution d'énergie, des stations de lavage, du système de signalisation et des installations.



La flotte est composée de 15 monorails Innovia, de six voitures chacun, desservant six gares, dont le nouveau terminal A, sur près de cinq kilomètres de voies surélevées.



' S'appuyant sur les connaissances acquises depuis plus de 25 ans et sur notre leadership mondial en matière d'exploitation et de maintenance de systèmes de transport automatisé de personnes, notre équipe de Services continuera d'assurer un niveau élevé de performance de l'AirTrain Newark pour permettre la meilleure expérience possible de mobilité pour les passagers de l'aéroport. ' a déclaré Michael Keroullé, président d'Alstom Americas.



