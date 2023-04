Alstom : Rejoint le réseau 'Parks, Free & Equal' en Italie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé hier rejoindre ' Parks - Free and Equal ', soit une organisation à but non lucratif qui constitue en Italie le premier réseau d'entreprises à promouvoir des politiques inclusives, l'égalité des droits et la diversité sur le lieu de travail.



Dans le cadre de ce partenariat, Alstom confirme son engagement à créer et à encourager un environnement de travail plus inclusif. L'entreprise aura accès au vaste réseau de membres de Parks et pourra développer des synergies, organiser des événements de formation, de sensibilisation et de plaidoyer afin de promouvoir l'inclusion LGBT+ sur le lieu de travail.



'L'entreprise, qui a récemment obtenu le titre de Top Employer Italy pour la quatrième fois et le titre de Global Top Employer pour la première fois, s'engage en effet à mettre en oeuvre une culture organisationnelle orientée vers le respect, l'encouragement et l'équité pour tous, à travers des projets dédiés aux employés et à la communauté', résume Alstom.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.