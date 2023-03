Alstom : Projet de développement ferroviaire à Hong Kong

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé mardi avoir décroché un 'contrat majeur' à Hong Kong, où il a été choisi pour fournir le système de signalisation d'un projet d'extension ferroviaire.



L'accord conclu avec MTR, l'exploitant du métro de Hong Kong, prévoit la fourniture d'un système de signalisation destiné au projet d'extension de Lantau, qui comprend notamment la liaison express jusqu'à l'aéroport.



Le groupe français sera également responsable de la conception, de l'ingénierie, de l'intégration, des essais et de la mise en service du système.



Alstom a prévu d'utiliser sa technologie de surveillance automatique des trains avec système d'aide à la conduite, à l'exploitation et à la maintenance.



C'est sa coentreprise chinoise, CASCO Signal, qui fournira au projet le sous-système de supervision automatique des trains.



Dans le cadre de l'accord, Alstom explique qu'il compte mettre en place un 'jumeau numérique' qui permettra de simuler et de tester en détail le nouveau système de signalisation.



Alstom, qui participe au développement des réseaux ferroviaires de Hong Kong depuis plus de 40 ans, a déjà équipé six lignes du métro de l'ancienne colonie britannique.



Depuis le premier projet de métro à Hong Kong en 1975, Alstom a ainsi fourni à MTR plus de 1.100 voitures de métro.



Les termes financiers du contrat n'ont pas été dévoilés, mais l'action Alstom réagissait favorablement à cette annonce mardi matin, enregistrant la deuxième plus forte hausse du CAC 40 avec un gain de plus de 1,8%.



