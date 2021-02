Alstom : Profite de l'analyse positive de Goldman Sachs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de +3% après l'analyse de Goldman Sachs. Le bureau d'études confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 51 E.



' Nous constatons plusieurs risques à court terme autour du FCF et de la volatilité au cours des premiers trimestres suivant la consolidation de BT' indique l'analyste.



' Cependant, nous pensons que ces risques sont désormais pris en compte et nous considérons que la perspective d'investissement dans les chemins de fer comme l'une des plus forte du secteur '.



Goldman Sachs estime également que les synergies visées sont réalistes en tenant compte d'un fort chevauchement régional et de produits entre les deux entreprises.



' Le 'Green Deal' de l'UE vise à doubler le trafic à grande vitesse d'ici 2030, qui, selon nos estimations, pourrait représenter plus de 34 milliards d'euros ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.