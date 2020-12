Alstom : Prise de participation minoritaire dans Cylus

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir finalisé un accord pour investir sept millions de dollars dans Cylus, un spécialiste de la cybersécurité basé en Israël, acquérant ainsi une participation minoritaire et prenant un siège au conseil d'administration.



L'accord comprend également un accord de coopération stratégique visant à établir un partenariat commercial permettant aux entreprises de combiner leurs forces respectives et de fournir les meilleures solutions de cybersécurité pour le marché ferroviaire.



Société fondée en 2017 et basée à Tel-Aviv, Cylus a développé un portefeuille de solutions et de services, collectivement appelés CylusOne, pour la protection des actifs ferroviaires contre les cyber-menaces.



