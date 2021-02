Alstom : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo souligne que le titre Alstom a été sous pression vendredi dernier suite à des chiffres circulant dans le marché qui semblaient découvrir du 'factoring' dans les comptes de Bombardier Transport (BT).



' La peur sous-jacente était que ceci puisse rajouter de la dette nette non intégrée jusque-là. Il s'agit en tout d'environ 1.3 MdE composés de 289 ME + 504 ME de cessions de créances clients ainsi que de 548 ME de financements fournisseurs spécifiques (au 30 septembre 2020, dernier chiffre publié) ' indique l'analyste.



Oddo indique que BT les avait cependant publiés chaque trimestre depuis des années dans ses comptes publics. L'analyste est donc étonné que certains commentateurs les découvrent en février 2021.



' Il y a, d'après Alstom, à peu près 1.4 MdE de produits finis de trop au bilan par rapport au niveau normal : ce sont des trains prêts à être livrés et qui devraient logiquement être payés par les clients courant 2021 ' indique également Oddo.



Le bureau d'analyses confirme son conseil ' Surperformance ' sur la valeur avec un objectif de cours de 52 E.



