Alstom : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Alstom avec un objectif de cours inchangé de 33 euros.



Le bureau d'analyses indique que les résultats de l'exercice fiscal 21/22 confirment la trajectoire financière et éloignent le risque d'augmentation de capital.



Ainsi, le directeur général a confirmé ne voir aucun signe de ralentissement dans les appels d'offre ou les signatures de contrats, rapporte Oddo.



' Le pipeline reste extrêmement fourni avec plus de 180 MdsE d'opportunités identifiées pour les 3 prochaines années, dont 100 MdsE en Europe, notamment en lien avec le plan de relance européen ', ajoute l'analyste.



Dans ce contexte, Oddo prévoit désormais une croissance du CA de 4.7% (contre 4% précédemment) pour l'exercice 22/23 avec une marge d'EBIT ajusté inchangée de 5.4%.



