Alstom : Oddo BHF salue le nouveau CFO

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 32,1 euros sur Alstom, réagissant favorablement à l'annonce, vendredi soir, de la nomination de Bernard Delpit, comme nouveau directeur financier (CFO) à compter du 30 juin prochain.



'Nous estimons que le profil fait beaucoup de sens pour Alstom', juge-t-il, mettant en avant son profil très expérimenté, son expérience de l'industrie et notamment des grands contrats, ainsi que son passage par le monde bancaire, selon lui un atout.



Saluant aussi la nomination d'Helen Bradley comme nouvelle DRH, le bureau d'études pointe la publication des résultats 2022/23 prévue dans deux jours et pense que 'l'enjeu va résider dans la guidance 2023/24 et dans les objectifs de moyen terme'.



