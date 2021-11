Alstom : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Alstom avec un objectif de cours ajusté de 45 à 42 euros, après avoir révisé ses prévisions pour l'équipementier de transports suite à sa publication du premier semestre comptable.



'L'intégration de BT et les synergies de 400 millions d'euros à terme permettent de prévoir une forte hausse des résultats au cours des quatre années à venir. Les risques liés aux projets difficiles de BT semblent bien mieux cadrés', juge l'analyste.



Le bureau d'études déclare donc rester positif sur le titre qui est selon lui redevenu peu cher avec des PE de 15 fois mars 2023 et 12 fois mars 2024, se traitant donc globalement un peu sous ses multiples moyens depuis 2015/16 (recentrage sur le ferroviaire).



