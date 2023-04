Alstom : Nouveau contrat pour le Grand Paris Express

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Société du Grand Paris a attribué au groupement Colas Rail / Alstom le marché du 2e lot de la ligne 17 du Grand Paris Express.



D'une longueur de 26,5 km, la ligne 17 s'étendra sur 13 communes et reliera 9 gares entre Saint-Denis Pleyel et Le Mesnil-Amelot.



Le groupement Colas Rail / Alstom assurera la fourniture et la pose de 10 km de voie ferrée ainsi que des équipements linéaires entre Le Bourget Aéroport et le Parc des Expositions, situé avant Roissy.



Le projet mobilisera jusqu'à 200 collaborateurs. Les premiers travaux démarreront d'ici mi-2024.





