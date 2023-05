Alstom : Nomination du nouveau CFO saluée en Bourse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom s'adjuge plus de 3% et figure ainsi dans le peloton de tête du CAC40, les marchés réagissant favorablement à l'annonce, vendredi soir, de la nomination de Bernard Delpit comme nouveau directeur financier (CFO) à compter du 30 juin prochain.



Bernard Delpit a occupé des postes de direction dans différents secteurs d'activité, dont l'automobile, l'aéronautique et la banque. Dernièrement, il était directeur général adjoint de la société d'investissement belge Groupe Bruxelles Lambert.



'Nous estimons que le profil fait beaucoup de sens pour Alstom', juge Oddo BHF, mettant en avant son profil très expérimenté, son expérience de l'industrie et des grands contrats, et voyant un atout dans son passage par le monde bancaire.



Par ailleurs, l'équipementier de transport a aussi fait part de la nomination d'Helen Bradley comme nouvelle directrice des ressources humaines. Elle rejoindra Alstom après avoir exercé, depuis 2018, la même fonction chez Bureau Veritas.



