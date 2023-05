Alstom : Moody's dégrade sa note de crédit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service indique avoir abaissé sa note d'émetteur à long terme pour Alstom de 'Baa2' à 'Baa3' tout en faisant passer sa perspective sur l'équipementier de transports de 'négative' à 'stable'.



L'agence souligne qu'Alstom a reporté son objectif de marge de 8 à 10% d'un an à l'exercice 2025-26, ce qui, combiné à l'environnement de taux plus élevés et à l'exécution continue de contrats déficitaires, limitera selon lui probablement les free cash-flows.



Jugeant aussi que le groupe reste exposé aux risques d'exécution et aux développements macroéconomiques plus larges, Moody's considère que le profil de crédit d'Alstom est mieux positionné dans la catégorie de notation 'Baa3'.



