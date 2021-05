Alstom : Le projet de train autonome est sur les rails

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Un prototype de train TER autonome est actuellement à l'essai, annonce Alstom aujourd'hui, deux ans et demi après le lancement d'un consortium dédié à son développement.



Après un premier essai en début d'année, les partenaires (SNCF, Alstom, Bosch, Spirops, Thales et l'Institut de Recherche Technologique Railenium) ont lancé une nouvelle série de tests, du 17 au 21 mai, sur la même rame TER Regio 2N, afin de mettre au point le système de conduite.



Ces nouveaux essais ont lieu actuellement sur le réseau ferré national à Busigny (Nord). Ils permettront d'aboutir, dans les prochains mois, à la circulation en semi-autonomie en phase d'essai, assure Alstom.



Ces essais constituent une étape clé vers l'objectif final fixé par le consortium : maîtriser l'autonomie complète en 2023.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.