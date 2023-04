Alstom : Le centre de Trápaga obtient une certification ISO

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom fait savoir que son centre industriel de Trápaga (Espagne), spécialisé dans la fabrication de systèmes de traction, a reçu une certification de conformité à la norme ISO 50001 relative à la gestion de l'énergie.



Cette norme vise à établir et à optimiser le système de gestion de l'énergie des organisations afin d'améliorer leurs performances dans des aspects tels que l'efficacité énergétique, la sécurité, l'utilisation de l'énergie et la consommation d'énergie. L'application de la norme est directement liée à la réduction de l'empreinte carbone et des coûts énergétiques.



'Ces dernières années, nous avons fait des progrès significatifs vers la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés en tant que entreprise en matière de gestion de l'énergie à l'horizon 2025, 2030 et 2050. Cette certification réaffirme notre engagement pour une mobilité durable tout au long de la chaîne de valeur', a déclaré Diego García, Directeur du site Alstom de Trápaga.



