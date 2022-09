Alstom : JPMorgan réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JPMorgan a réduit jeudi son objectif de cours sur Alstom, qu'il ramène de 38 à 30 euros, tout en maintenant une recommandation 'surpondérer' sur le titre.



Dans une étude consacrée au secteur européen des biens d'équipement, l'intermédiaire justifie sa décision par la perspective de prochaines révisions à la baisse des prévisions de résultats établies sur l'équipementier ferroviaire.



JPMorgan s'attend en effet à ce que les tensions inflationnistes pèsent sur les coûts du groupe, et donc sur ses performances, sachant que les prix de ses prises de commandes ont été fixés longtemps à l'avance.



L'analyste met néanmoins en évidence la croissance structurelle du marché du matériel ferroviaire, notamment sous l'effet du développement de l'urbanisation et de la transition énergétique, dont la croissance annuelle est attendue autour de 3%.



Le professionnel ajoute que le solide carnet de commandes d'Alstom lui assure une excellente visibilité au niveau de son futur chiffre d'affaires.



