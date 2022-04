Alstom : Invest Securities reste à achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Alstom malgré un objectif de cours abaissé de 41,2 à 34,4 euros, rappelant qu'à l'issue de sa publication trimestrielle, le titre de l'équipementier de transport avait fort mal réagi en passant sous la barre des 30 euros.



Si Alstom a poursuivi son chemin de croix boursier allant toucher des cours en-dessous de 20 euros, le bureau d'études pense que la publication annuelle du 11 mai et le CMD qui suivra devraient être en ligne avec les guidances.



'Nos BNA 21/22-24 sont corrigés de -11%/-19%/-15%. Malgré les nouveaux vents contraires intégrés dans nos BNA, les guidances moyen-long termes de rebond de la marge d'EBITA vers 8% à 10% devraient être maintenues', pronostique l'analyste.



