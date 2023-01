Alstom : Invest Securities rehausse sa cible après le CA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Alstom avec un objectif de cours rehaussé de 30,7 à 32 euros, au lendemain d'une publication encore au-dessus des attentes pour les prises de commandes et le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022-23.



'Ceci solidifie les guidances annuelles d'un CA en croissance d'au moins +5% avec une marge EBITA/CA 2022-23 de 5,1%/5,3% et un FCF annuel de 100/300 millions d'euros, après -45 millions au premier semestre', estime l'analyste.



'Tout ceci est en ligne avec les attentes du consensus, nos estimations quasiment inchangées et les guidances 2022-23 et 2024-25. Le rebond de la marge d'EBITA vers 8% à 10% en 2024-25 avec Bombardier comme levier reste le point attractif à jouer', poursuit-il.



