Alstom : Invest Securities ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe a publié, hier soir, le communiqué des résultats de son augmentation de capital de 2MdsE, lancée le 16/11/20.



' Elle sera complétée par une 2ème augmentation de capital de 3MdsE environ, réservées à la caisse des dépôts du Québec et par l'émission d'une obligation de 400mE env., toutes deux finalisées, sans doute, le 29 janvier, date que le groupe retient désormais pour le ' closing ' de l'acquisition de Bombardier Transport (BT) ' indique le bureau d'analyses.



' Ces augmentations de capital induisent une modification du nombre d'actions et donc de nos BNA 2021/22/23e de 0%/-7,5%/-7,8%. Nos BNA abaissés sont néanmoins encore au-dessus du consensus de +17,9%/+4,2%/+14,1% ' rajoute Invest Securities.



L'analyste ajuste son objectif de cours à 45,4E (contre 45,3E) et confirme son opinion neutre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.