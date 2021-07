Alstom : Invest Securities ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa position 'neutre' sur Alstom tout en ajustant son objectif de cours de 40,2 à 38,9 euros après une publication trimestrielle, limitée aux prises de commandes et au CA, en avance sur les attentes.



'Pour autant, le groupe rappelle toutes ses guidances court et long terme, réitérant l'impact négatif sur son FCF de l'intégration de Bombardier Transport', note l'analyste, qui laisse ses estimations de BNA inchangées.



'Depuis la 'mauvaise surprise' Bombardier, Alstom a cassé à la baisse les 40 euros, touchant récemment 35 euros. La visibilité restant imparfaite tant que le premier semestre ne sera pas publié et que les multiples court terme sont élevés, la prudence reste de mise', juge-t-il.



